Просто нанесите на длину и спокойно плавайте в море: как надежно защитить волосы от соленой воды

Многие летом уезжают отдыхать на море. Девушки особенно тщательно готовятся к таким поездкам, собирая защитные крема от солнца, уходовые средства. Важно позаботиться о волосах, которым вредят не только солнечные лучи. Морская вода может даже испортить локоны. Трихолог Татьяна Егорова рассказала, как защитить волосы от соленой воды.
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Чтобы не пришлось после возвращения из отпуска тратить много сил и денег на восстановление волос, нужно просто вовремя нанести на них масло. Эксперт отметила, что если с собой не оказалось косметического кокосового или миндального, можно использовать даже обычное оливковое.
«Любое масло является для воды барьерной средой. Поэтому если мы натираем им волосы, то туда не проникает влага. Естественно, это обеспечит защиту, от соленой воды в том числе», — пояснила трихолог, пишет «Городовой».