Просто нанесите на длину и спокойно плавайте в море: как надежно защитить волосы от соленой воды

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Чтобы не пришлось после возвращения из отпуска тратить много сил и денег на восстановление волос, нужно просто вовремя нанести на них масло. Эксперт отметила, что если с собой не оказалось косметического кокосового или миндального, можно использовать даже обычное оливковое.