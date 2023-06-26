«Всегда актуально и эффектно!»: стилист Рогов показал принт — лучшую инвестицию в гардероб

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По его словам, нестареющая классика — всевозможная клетка. Он подчеркнул, что каждая модница должна иметь наряд с таким принтом.

«Клетка — отличная инвестиция в гардероб! Всегда интересно, актуально и эффектно!» — заявил эксперт в своем Telegram-канале.

Свои слова Рогов проиллюстрировал несколькими фотографиями, где клетка выглядит наиболее выгодно.