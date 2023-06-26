Положите на подоконник шарики из муки — через час они доставят вам удовольствие

Из муки, масла и соли можно приготовить выпечку и порадовать домашних. А можно использовать эти же ингредиенты для другого, не менее приятного, дела. Возьмите 100 граммов муки и добавьте к ним такое же количество соли, пару ложечек растительного масла и несколько капель вашего любимого эфирного масла.

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Смешав эти составляющие и добавив немного воды, вы получите упругое тесто. Из него нужно скатать небольшие шарики. После того как они высохнут, просто разложите их на подоконниках — и помещение наполнит приятный аромат. Для этой цели лучше всего подходят эфирные масла лаванды, корицы, апельсина, — впрочем, годятся любые ароматы, лишь они были для вас приятными. По материалам издания vnimanie.pro и bodyoil.ru.