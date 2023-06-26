Добавьте в воду йод и помойте окна: результат заставит ахнуть

При мытье окон часто образуются некрасивые разводы, сводящие работу хозяйки на нет. Этого можно избежать, если добавить в воду самое простое и дешевое средство, которое обязательно найдется в любом доме. Речь идет о йоде. Его добавление быстро поможет справиться даже с сильными загрязнениями, не оставив ни пятен, ни разводов.

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На 1 литр теплой воды понадобится от 5 до 10 капель йода. После мытья стекол этим раствором нужно насухо протереть их, а напоследок пройтись скомканной бумагой. Поверхность останется идеально чистой, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на Telegram-канал «Домашние советы».