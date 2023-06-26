Зачем замораживать соду и гель для мытья посуды: неожиданный эффект

В любом доме на кухне имеется сода, а также средство для мытья посуды. Но немногие догадываются о том, как эти вещи применить не вполне обычным способом. Между тем, самостоятельно приготовленная смесь способна эффективно очистить унитаз от загрязнений.

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Необходимо смешать 3-4 столовые ложки соды и примерно 100 мл жидкости для мыться посуды, после чего заморозить полученное средство в формочках для льда. Теперь остается только поместить пару замороженных кубиков в унитаз, а спустя 20 минут почистить его стенки ершиком и промыть водой. Унитаз засверкает чистотой.

По материалам изданий vnimanie.pro и «БелНовости».