Это нельзя надевать на свадьбу — разозлите невесту: стилист назвал три правила, как подобрать наряд для торжества

Каждый год происходят свадьбы и влюбленные особенно тщательно подходят к оформлению торжества. Однако не все зависит от них. Друзья должны правильно подобрать наряды. Но это бывает сложно, когда нет тематики свадьбы и даже стиля. Однако стилист Руслан Громов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, как выбрать наряд и не попасть в просак, если вас позвали на свадьбу.
Если вас пригласили на свадьбу и вы думаете, что бы надеть на праздник и выглядеть актуально и уместно, я расскажу вам 3 главных правила:
1. Не выбирайте кислотные цвета и очень яркие оттенки в одежде. Также среди нежелательных цветов на свадебном торжестве — черный,серый и темно коричневый.
Поскольку свадьба — это романтическое мероприятие, исходя из этого лучше подобрать светлые и более лаконичные оттенки для наряда. Любые цвета с обязательной приставкой «светло» особенно актуальны в 2023 году: светло голубой, фисташковый, бежевый, светло розовый, оливковый.
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Фото: freepik.com
2. Если у вас не стоит задача вступать в конкурентную игру с невестой, то я настоятельно рекомендую не делать выбор в пользу пышных платьев. Куда актуальнее будет силуэтные варианты или струящееся наряды.
3. При выборе образа учитываете тренды 2023 года:
- Прозрачные ткани
- Кружева, ажурные детали
- Буфы и рукава, фонарики
- Вязаные платья
- Плиссировка
- Бахрома
- Тонкий трикотаж
- Шел или атлас (как вариант платье комбинация)
- Всевозможные корсеты
Фото: freepik.com
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro