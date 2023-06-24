Это нельзя надевать на свадьбу — разозлите невесту: стилист назвал три правила, как подобрать наряд для торжества

Фото: freepik.com

Руслан Громов предупредил, какие цвета запретны, а также какие фасоны платьев точно окажутся провальными.

Каждый год происходят свадьбы и влюбленные особенно тщательно подходят к оформлению торжества. Однако не все зависит от них. Друзья должны правильно подобрать наряды. Но это бывает сложно, когда нет тематики свадьбы и даже стиля. Однако стилист Руслан Громов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, как выбрать наряд и не попасть в просак, если вас позвали на свадьбу.

Если вас пригласили на свадьбу и вы думаете, что бы надеть на праздник и выглядеть актуально и уместно, я расскажу вам 3 главных правила:

1. Не выбирайте кислотные цвета и очень яркие оттенки в одежде. Также среди нежелательных цветов на свадебном  торжестве — черный,серый и темно коричневый.

Поскольку свадьба — это романтическое мероприятие, исходя из этого лучше подобрать светлые и более лаконичные оттенки для наряда. Любые цвета с обязательной приставкой «светло» особенно актуальны в 2023 году: светло голубой, фисташковый, бежевый,  светло розовый, оливковый.

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Фото: freepik.com

2. Если у вас не стоит задача вступать в конкурентную игру с невестой, то я настоятельно рекомендую не делать выбор в пользу пышных платьев. Куда актуальнее будет силуэтные варианты или струящееся наряды.

3. При выборе образа учитываете тренды 2023 года:

- Прозрачные ткани

- Кружева, ажурные детали

- Буфы и рукава, фонарики

- Вязаные платья

- Плиссировка

- Бахрома

- Тонкий трикотаж

- Шел или атлас (как вариант платье комбинация)

- Всевозможные корсеты

Фото: freepik.com

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Руслан Громов. Фото:  Teleprogramma.pro

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