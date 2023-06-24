Это нельзя надевать на свадьбу — разозлите невесту: стилист назвал три правила, как подобрать наряд для торжества

Если вас пригласили на свадьбу и вы думаете, что бы надеть на праздник и выглядеть актуально и уместно, я расскажу вам 3 главных правила:

1. Не выбирайте кислотные цвета и очень яркие оттенки в одежде. Также среди нежелательных цветов на свадебном торжестве — черный,серый и темно коричневый.

Поскольку свадьба — это романтическое мероприятие, исходя из этого лучше подобрать светлые и более лаконичные оттенки для наряда. Любые цвета с обязательной приставкой «светло» особенно актуальны в 2023 году: светло голубой, фисташковый, бежевый, светло розовый, оливковый.

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