Для самых смелых и ярких девушек: три оригинальных маникюра для особого случая

Каждая девушка старается ухаживать за собой. И особое внимание уделяется ногтям. Если вперед важное мероприятие, то хочется чтобы все было безупречно. А маникюр может стать изюминкой образа. Мастер маникюра Екатерина Егорова рассказала для сайта Teleprogramma.pro, какой дизайн лучше сделать, если выдался особый случай. Она назвала три актуальных варианта.
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«Сейчас уже не принято делать маникюр к празднику. Обычно его подбирают к кэжуал, но, если сильно хочется, то можно какие-то оригинальные варианты:
1. Красный маникюр. Он всегда смотрится празднично, но подходит и на каждый день.
2. Французский маникюр. Еще один беспроигрышный вариант, который будете актуален на каждый день и на праздник.
3. Если очень хочется праздника, можно добавить яркий контраст — черное и красное, как вариант — или же блесток — серебро, золото. Но такой вариант будет неуместен в офисе», — поделилась эксперт.