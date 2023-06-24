Для самых смелых и ярких девушек: три оригинальных маникюра для особого случая

Фото: freepik.com

Мастер маникюра рассказала о хитах в дизайне ногтей, которые помогут освежить образ.

Каждая девушка старается ухаживать за собой. И особое внимание уделяется ногтям. Если вперед важное мероприятие, то хочется чтобы все было безупречно. А маникюр может стать изюминкой образа. Мастер маникюра Екатерина Егорова рассказала для сайта Teleprogramma.pro, какой дизайн лучше сделать, если выдался особый случай. Она назвала три актуальных варианта. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сейчас уже не принято делать маникюр к празднику. Обычно его подбирают к кэжуал, но, если сильно хочется, то можно какие-то оригинальные варианты:

1. Красный маникюр. Он всегда смотрится празднично, но подходит и на каждый день.

2. Французский маникюр. Еще один беспроигрышный вариант, который будете актуален на каждый день и на праздник.

3. Если очень хочется праздника, можно добавить яркий контраст — черное и красное, как вариант — или же блесток — серебро, золото. Но такой вариант будет неуместен в офисе», — поделилась эксперт.

Читайте также