Для самых смелых и ярких девушек: три оригинальных маникюра для особого случая

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сейчас уже не принято делать маникюр к празднику. Обычно его подбирают к кэжуал, но, если сильно хочется, то можно какие-то оригинальные варианты:

1. Красный маникюр. Он всегда смотрится празднично, но подходит и на каждый день.

2. Французский маникюр. Еще один беспроигрышный вариант, который будете актуален на каждый день и на праздник.

3. Если очень хочется праздника, можно добавить яркий контраст — черное и красное, как вариант — или же блесток — серебро, золото. Но такой вариант будет неуместен в офисе», — поделилась эксперт.