Белая обувь обновится за минуты: черные полоски исчезнут, если использовать эти два продукта из холодильника

С наступлением лета особенно популярной становится белая обувь. Для большого города кеды и кроссовки всегда является неотъемлемым атрибутом гардероба. Но за ними сложно ухаживать. За короткий срок ткань и кожа грязнится, приобретая черный цвет. Однако хозяйки нашли способ, как быстро вернуть любимой обуви прежнюю белизну.
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Более того, этот способ дешевый и простой. Нужно взять два продукта, которые обычно всегда есть в холодильнике: молоко и яйца.
Сначала взбейте 100 граммов молока и один яичный белок до образования пены. В полученной жидкости нужно смочить кусочек ткани или тряпку, а потом ей тщательно обработать верхнюю часть кроссовок, где есть пятна и черные полоски. После этого оставьте обувь сохнуть при комнатной температуре.
Отмечается, что молоко поможет отбелить кожу и напитает ее, сделав мягче и эластичнее, пишет сайт 1rre.ru.