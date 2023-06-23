Белая обувь обновится за минуты: черные полоски исчезнут, если использовать эти два продукта из холодильника

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Более того, этот способ дешевый и простой. Нужно взять два продукта, которые обычно всегда есть в холодильнике: молоко и яйца.

Сначала взбейте 100 граммов молока и один яичный белок до образования пены. В полученной жидкости нужно смочить кусочек ткани или тряпку, а потом ей тщательно обработать верхнюю часть кроссовок, где есть пятна и черные полоски. После этого оставьте обувь сохнуть при комнатной температуре.

Отмечается, что молоко поможет отбелить кожу и напитает ее, сделав мягче и эластичнее, пишет сайт 1rre.ru.