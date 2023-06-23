Лучше просто выбросить их, а то превратитесь в бабулю: такие платья жутко старят женщин старше 40 лет

Летом важно носить комфортные наряды. На первом месте у многих девушек оказываются платья. Однако нужно знать, какой фасон точно не испортит фигуру. Стилист-имиджмейкер, основатель «Школы стиля» Полли Рыжова рассказала, какие платья с флоральным принтом старят, а какие дают обратный эффект — молодят.
По словам стилиста, платье с крупными цветами украсят далеко не всех. Их могут смело носить девушки с идеальной фигурой. А остальным лучше отказаться от них, так как такие платья будут подчеркивать недостатки и прибавлять возраст, особенно если расцветка напоминает узор на аляповатой скатерти, где, помимо бутонов, есть бабочки, птицы, колосья и другие излишества.
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Эксперт также посоветовала отдавать предпочтение ненавязчивым принтам, таким как «мильфлер» (мелкую россыпь одинаковых по размеру цветов). Он точно сделает более нежным и женственным.
«Цветочный принт в сочетании с устаревшей моделью обуви на каблуке однозначно прибавит возраста. Молодить будет комбинация платья с кедами или массивными босоножками. Игра на контрасте всегда освежает образ», — заверила Рыжова, пишет портал «А теперь внимание!».