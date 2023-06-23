Лучше просто выбросить их, а то превратитесь в бабулю: такие платья жутко старят женщин старше 40 лет

По словам стилиста, платье с крупными цветами украсят далеко не всех. Их могут смело носить девушки с идеальной фигурой. А остальным лучше отказаться от них, так как такие платья будут подчеркивать недостатки и прибавлять возраст, особенно если расцветка напоминает узор на аляповатой скатерти, где, помимо бутонов, есть бабочки, птицы, колосья и другие излишества.

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Эксперт также посоветовала отдавать предпочтение ненавязчивым принтам, таким как «мильфлер» (мелкую россыпь одинаковых по размеру цветов). Он точно сделает более нежным и женственным.