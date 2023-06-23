Освежающие и летние: стилист назвала самые топовые сочетания цветов на этот сезон — берите на заметку

«Empire yellow — это сложный для понимания многих цвет, но не советую от него отказываться. Чем дальше желтый от лица, тем легче его использовать в своем образе. К этому цвету подбирайте зеленые оттенки, например, classic green. Пробуйте образы с фиолетовым, ярко-оранжевым или оттенками розового.

Попробуйте носить Crystal rose с оранжевым, сиреневым и разнообразной палитрой пыльных синих и голубых оттенков. Освежающим летним сочетанием с розовым будет зеленый цвет, например, love bird от Pantone», — пояснила стилист.