Освежающие и летние: стилист назвала самые топовые сочетания цветов на этот сезон — берите на заметку

Каждая девушка хочет выглядеть привлекательно. Многое о человеке может сказать одежда. Стилист Анастасия Симагамбетова назвала популярные и модные сочетания цветов в одежде и аксессуарах на лето 2023 года. Она рассказала, какие оттенки точно стоит использовать в образах. Особенно популярными оказались вещи ярко-желтого, малиново-красного и нежно-розового оттенка.
«Empire yellow — это сложный для понимания многих цвет, но не советую от него отказываться. Чем дальше желтый от лица, тем легче его использовать в своем образе. К этому цвету подбирайте зеленые оттенки, например, classic green. Пробуйте образы с фиолетовым, ярко-оранжевым или оттенками розового.
Попробуйте носить Crystal rose с оранжевым, сиреневым и разнообразной палитрой пыльных синих и голубых оттенков. Освежающим летним сочетанием с розовым будет зеленый цвет, например, love bird от Pantone», — пояснила стилист.
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Также она указала на самый трендовый оттенок Viva magenta. Она предложила сочетать его с глубоким и спокойным фиолетовым. Также красиво будут выглядеть с ним оттенки синего — от темных до светлых. Этим летом также розовый можно сочетать со свекольным тоном, который особенно выигрышно выглядит в такой комбинации, пишет Газета.Ru.