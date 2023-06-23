Зачем всегда иметь при себе фольгу, отправляясь на дачу: даже небольшой кусочек сильно выручит

Фольга – незаменимая вещь не только в кулинарии. Оказывается, небольшой кусочек фольги – буквально 10х15 см – способен серьезно выручить вас на даче или в другой местности вдали от цивилизации, где обычно люди страдают от плохой связи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Достаточно поместить такой кусочек металлической бумаги под чехол мобильного телефона, чтобы многократно усилить мощность антенны, принимающей сигнал. Если вы попробуете это сделать – сразу увидите, как индикатор приема сигнала взлетит на несколько делений. Кстати, для этого случая лучше иметь при себе не пищевую фольгу, а строительную, но в крайнем случае выручит и пищевая, сообщает издание vnimanie.pro и YouTube-канал «Дельные советы».