«Бьют рекорды»: названы пять самых трендовых юбок на лето-2023, которые скупают все модницы

Каждая девушка хочет выглядеть привлекательно, особенно летом. Подобрать гардероб не так то просто. Однако базовыми считаются футболки, майки без принтов, джинсы, подходящие по фигуре. Также лучше иметь юбку, которая соответствует трендам. Стилист Надя Иванова для сайта Teleprogramma.pro рассказала о том, какие юбки в топе в 2023 году.
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«Первая — мини-юбка! На самом деле, мы ее давно не видели. В этом сезоне мини-юбка вновь возвращается к нам. И чем короче, тем актуальнее. Сочетают ее с укороченными кроп-топами, а также оверсайз худи и жакетами на мужской лад.
Вторая — юбка макси! Чем длиннее, тем актуальнее. Она должна быть прям по пятки. Отмечу, что это может быть объемная юбка, расклешенная, так и прямая. Здесь важна длина, а не фасон.
Третья — юбка с разрезом. Тоже длина должна быть миди или макси. У нее должен быть максимально длинный разрез до бедра. Смотрится максимально чувственно. Они бьют все рекорды.
Еще один тренд — асимметрия. Это либо асимметричные пола юбки или какие-то декоративные элементы, завязки, фалды.
Пятый тренд — интересная фактура. Это могут быть: пайетки, вышивка, мех, кожа, перья Любая фактура, интенсивный декор этим летом фаворит. Ну нужно понимать, чем сложнее и ярче декор юбки, тем проще и минималистичнее должен быть верх. Стилисты предлагают такие юбки сочетать с футболками или даже с майками-алкоголичками», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro