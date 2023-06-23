«Бьют рекорды»: названы пять самых трендовых юбок на лето-2023, которые скупают все модницы

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«Первая — мини-юбка! На самом деле, мы ее давно не видели. В этом сезоне мини-юбка вновь возвращается к нам. И чем короче, тем актуальнее. Сочетают ее с укороченными кроп-топами, а также оверсайз худи и жакетами на мужской лад.

Вторая — юбка макси! Чем длиннее, тем актуальнее. Она должна быть прям по пятки. Отмечу, что это может быть объемная юбка, расклешенная, так и прямая. Здесь важна длина, а не фасон.

Третья — юбка с разрезом. Тоже длина должна быть миди или макси. У нее должен быть максимально длинный разрез до бедра. Смотрится максимально чувственно. Они бьют все рекорды.

Еще один тренд — асимметрия. Это либо асимметричные пола юбки или какие-то декоративные элементы, завязки, фалды.

Пятый тренд — интересная фактура. Это могут быть: пайетки, вышивка, мех, кожа, перья Любая фактура, интенсивный декор этим летом фаворит. Ну нужно понимать, чем сложнее и ярче декор юбки, тем проще и минималистичнее должен быть верх. Стилисты предлагают такие юбки сочетать с футболками или даже с майками-алкоголичками», – высказалась эксперт.