Всего одна ложка в машинку — «деревянные» полотенца сразу станут мягкими и пушистыми

Нужно взять соль для посудомоечных машин, либо обычная поваренная или морская соль, а также самый дешевый шампунь и лимонную кислоту.

Отмечается, что два колпачка шампуня необходимо влить в барабан и туда же высыпать соль (две столовые ложки, предварительно засыпанные в капроновый носок). Затем поместите туда полотенца и запустите стирку в быстром режиме при 40 градусах на 800 оборотах отжима.

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Когда цикл стирки завершится, поверх белья насыпьте одну столовую ложку лимонной кислоты. Вновь запустите стиралку на быстром режиме на 20 минут при 20 градусах. А уже после того как полотенца высохнут, сразу станет заметно, что они вновь стали мягкими и пушистыми, пишет Дзен-канал «Уютный дом».