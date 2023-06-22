Будете как пенсионерка: не красьте седые волосы такой краской никогда — все только станет хуже

Многие женщины начинают переживать, когда видят на голове первые седые волоски. Спустя время появляются целые очаги седины, которые чаще всего маскируются с помощью краски. Однако нужно знать, как это правильно сделать, иначе все только станет хуже. Тренер-колорист международного уровня, основатель школы колористики «Игры разума» Татьяна Лисина рассказала, помогут ли закрасить седину растительные красители.
По словам специалиста, если седина стопроцентная, то растительные красители дадут лишь легкий косметический эффект: равномерный, красивый, но прозрачный оттенок. А вот чтобы перекрыть седину полностью и добиться равномерного красивого цвета, нужно прибегать только к профессиональному окрашиванию.
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«Если седина смешанная, и натуральная база достаточно темная, то все это закрасится аналогично. Но какие-то части будут темно-медные, на седых волосах цвет будет более приглушенным, прозрачным, с ярким оттенком. Получится меланж», — заявила Лисина, пишет портал «А теперь внимание!».