Будете как пенсионерка: не красьте седые волосы такой краской никогда — все только станет хуже

По словам специалиста, если седина стопроцентная, то растительные красители дадут лишь легкий косметический эффект: равномерный, красивый, но прозрачный оттенок. А вот чтобы перекрыть седину полностью и добиться равномерного красивого цвета, нужно прибегать только к профессиональному окрашиванию.

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