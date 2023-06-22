Универсальное платье, которое должно быть в гардеробе — подойдет, даже если набрали или сбросили вес

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И речь идет о свободном платье-рубашке с длинными рукавами. Оно скроет изъяны фигуры и выпирающий животик. Если фигура не требует коррекции, то дополните наряд ремнем на талии — так вы подчеркнете формы.

К слову, если хочется скрыть животик, то ремень просто нужно повязать повыше, под грудью. Благодаря этому трюку получится силуэт «Ампир», от которого ноги кажутся более длинными. При этом ткань не подчеркивает проблемные зоны, сообщает The Voice.