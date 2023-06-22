Заставите всех оборачиваться: назван самый элегантный тренд этого лета, который стоит попробовать — не пожалеете

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По словам экспертов, перья на одежде добавят образу элегантности. Эта деталь оживит образ и привлечет к вам внимание. Одежду, полностью покрытую перьями, все же лучше припасти для торжественных мероприятий. А вот на каждый день стилист рекомендуют выбирать вещи с окантовкой перьями.

Это могут быть рубашки и кардиганы с перьями на рукавах, или брюки с джинсами, у которых декор находится на штанинах. Существуют также платья и юбки, подол которых украшают перья.

Также стилист подчеркивают, что лучше всего отдавать предпочтение простым однотонным вещам базовых цветов и лаконичного кроя, чтобы не перегружать образ акцентами. Еще важно в повседневных образах аксессуары подбирать под оттенок перьев, сообщает Grazia.