Самый необычный педикюр на лето-2023: сделаете такой и точно произведете фурор, затмив всех

По словам эксперта, в современном мире педикюр уже не просто гигиеническая процедура, а способ дополнить образ и проявить свой характер.

Для тех, кто любит яркое можно делать педикюр со стразами, кристаллами, фольгой, глиттером, втиркой. Мастера могут украсить ногти разными способами. Но нужно понимать, что это будет выглядит ярко, броско и эксцентрично. Летом такой дизайн уместен и позволит вам быть в центре внимания. Но тут главное не перестараться.

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Также ногти могут выглядеть, как произведение искусства. Педикюр с лепкой актуален не первый сезон. Отмечается, что такой дизайн выполняется в технике 3D, поэтому выглядит очень реалистично и неординарно. Если мастер опытный, то он сможет слепить все, что вы захотите. Это могут быть геометрические фигуры и нежные цветы. Но и тут нужна мера, чтобы ногти не превратились в древнегреческий музей.

Еще есть дизайн, который словно сияет. Эксперт предлагает обратить внимание на кислотный неон с люминесцентным или флуоресцентным эффектом. Он выглядит особенно ярко и насыщенно. Дизайн подойдет на короткие или средней длины ногти. Главное — баланс. Выберите или кислотный педикюр, или яркие наряды и макияж.