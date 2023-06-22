Секретный способ от шеф-повара: как выбрать летом свежую рыбу

Чтобы купленная рыба не разочаровала своим вкусом, нужно внимательно относиться к информации о товаре. Например, очень важно знать, когда она была выловлена. Бренд-шеф сети ресторанов Кирилл Еселев объяснил: свежесть и вкус рыбы зависит от сезона лова именно данной породы. Навага, омуль и муксун вылавливаются осенью или зимой, так что летом купить эту рыбу «свежей» невозможно — это обман, вам хотят продать размороженный товар.

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Если вам нужна действительно свежевыловленная рыба, обратите внимание на скумбрию, форель, треску, камбалу, тунец и зубатку. Ловят летом и такую рыбку, как окунь, лещ, плотва, щука, судак. А вот карп, карась, линь и сазан — «весенняя» рыба. По материалам издания «РИА ФАН».