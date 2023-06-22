«Поможет сбросить не один год»: самые популярные стрижки для женщин 40+, которые молодят

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«Первый закон возрастных стрижек гласит — чем больше лет, тем короче волосы, потому что с возрастом они истончаются, становятся менее шелковистыми и блестящими. Стараясь сохранить объем и здоровый внешний вид, мастер убирает длину.

Самые популярные стрижки после сорока лет по современным трендам — это каре (или укороченный боб), пикси и маллет. Также допустимы любые другие стрижки с длиной не ниже уровня плеча и с использованием таких техник, как филировка/слайсинг.

Выбирая стрижку, нужно отталкиваться от типа лица. Подбор правильной прически поможет сбросить не один год», – поделилась Алла.