«Поможет сбросить не один год»: самые популярные стрижки для женщин 40+, которые молодят

Любая женщина хочет выглядеть свежо и молодо. После 40 лет своей внешности нужно уделять больше внимания. Порой правильная стрижка может кардинально преобразить человека. Стилист по волосам Алла Бондарцова рассказала сайту Teleprogramma.pro, какие стрижки идеальны для тех, кому уже за 40 лет. Она подчеркнула, что они молодят.
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«Первый закон возрастных стрижек гласит — чем больше лет, тем короче волосы, потому что с возрастом они истончаются, становятся менее шелковистыми и блестящими. Стараясь сохранить объем и здоровый внешний вид, мастер убирает длину.
Самые популярные стрижки после сорока лет по современным трендам — это каре (или укороченный боб), пикси и маллет. Также допустимы любые другие стрижки с длиной не ниже уровня плеча и с использованием таких техник, как филировка/слайсинг.
Выбирая стрижку, нужно отталкиваться от типа лица. Подбор правильной прически поможет сбросить не один год», – поделилась Алла.