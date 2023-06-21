Мгновенно преобразит женщину: эта летняя одежда подойдет для любой фигуры, роста, веса и возраста

«Платья идеальны для жаркой погоды и подходят всем женщинам. Выбирайте модели, которые подчеркивают достоинства фигуры и скрывают ее недостатки. Например, платье-рубашка, платье с запахом и платье А-силуэта», — посоветовала эксперт.

Еще универсальными для всех являются футболки и майки, рубашки из хлопка или льна. Можно смело покупать джинсы с добавлением лайкры. По словам стилиста, в таких джинсах будет комфортно в жаркую погоду. По той же причине можно купить босоножки с устойчивым каблуком или на плоской подошве.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Выбирайте шорты с высокой талией, чтобы скрыть животик, или шорты-бойфренды, чтобы добавить небрежности образу. Выбирайте брюки с высокой талией, чтобы скрыть животик, или брюки-кюлоты, чтобы добавить легкости», — добавила Болилая.

Она отметила, что также хорошо будут смотреться юбки с высокой посадкой. Если следовать рекомендациям, то можно собрать красивый и стильный летний гардероб, пишет портал «А теперь внимание!».