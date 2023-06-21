Выставите себя на смех: стилист рассказала, какие украшения не вписываются в образ женщины 50+

Многие женщины не скрывают, что они любят украшения. Тем более, что жемчуга и бриллианты всегда считали отличным подарком. Однако некоторые украшения не рекомендуется надевать женщинам старше 50 лет. Такое мнение выразила стилист Эстер Нефф. Она объявила, что именно портит образ и мешает выглядеть достойно в элегантном возрасте.
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По словам эксперта, в первую очередь это касается «радужной» бижутерии. Также она рекомендовала женщинам за 50 отказаться от таких украшений, как серьги-люстры и серьги-кольца.
Особенно сильно стилист настояла на том, чтобы дамы не надевали бижутерию с изображением котиков, ананасиков, клубничек и черепашек. А пояснила она это тем, что такая бижутерия предназначена для маленьких девочек, а взрослая женщина в них только станет объектом насмешек.
Нефф также советует отказаться от дешевых бриллиантов. По ее словам, лучше отдать предпочтение благородным металлам и натуральным камням.