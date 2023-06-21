Всего три ложки — не узнаете кухонную плиту: как легко удалить многолетний жир и нагар

Кухня — то самое место, где человек бывает каждый день. Хозяюшки готовят на всю семью, и порой у них не хватает времени, чтобы отмыть плиту и другие рабочие поверхности. А со временем отмыть застарелый жир оказывается достаточно проблематично. Примечательно, что есть способ, как справиться с этой проблемой. Простые манипуляции помогут отмыть даже жир на ручках-переключателях у плиты.
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Необходимо для начала измельчить на терке 40 граммов хозяйственного мыла, что примерно равно трем столовым ложкам. Потом гигиеническое средство добавляется в кастрюлю, заливается 500 миллилитрами воды и отправляется на огонь.
Когда раствор закипит, в кастрюлю помещаются загрязненные ручки от кухонной плиты. Через непродолжительное время застарелый жир и нагар будет буквально отваливаться от изделий. В заключении останется их только протереть губкой и сполоснуть водой, пишут «Белновости»