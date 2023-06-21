Всего три ложки — не узнаете кухонную плиту: как легко удалить многолетний жир и нагар

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Необходимо для начала измельчить на терке 40 граммов хозяйственного мыла, что примерно равно трем столовым ложкам. Потом гигиеническое средство добавляется в кастрюлю, заливается 500 миллилитрами воды и отправляется на огонь.

Когда раствор закипит, в кастрюлю помещаются загрязненные ручки от кухонной плиты. Через непродолжительное время застарелый жир и нагар будет буквально отваливаться от изделий. В заключении останется их только протереть губкой и сполоснуть водой, пишут «Белновости»