Душевая лейка снова будет как новая: даже застарелый налет растворит продукт, который есть у каждого дома

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Убрать стойкие загрязнения поможет обычный столовый уксус. Для начала нужно немного кислоты налить в подходящую по размеру емкость, а затем опустить в нее лейку. Важно сделать так, чтобы вещество полностью покрывало налет. Через 15 минут уксус растворит загрязнения.

По информации Telegram-канала «Современная хозяйка», тереть ничего не нужно. Налет сам отвалится и останется в емкости, а лейку нужно будет просто промыть водой.