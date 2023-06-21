Душевая лейка снова будет как новая: даже застарелый налет растворит продукт, который есть у каждого дома

У каждого дома есть душ или ванная. И зачастую из-за жесткой воды лейка может забиться и напор воды заметно спадет. Если не провести чистку, предмет может совсем выйти из строя. Матерые домохозяйки уже давно знают, как вернуть былую чистоту лейке. Для этого понадобится продукт, который есть на кухне в каждом доме.
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Убрать стойкие загрязнения поможет обычный столовый уксус. Для начала нужно немного кислоты налить в подходящую по размеру емкость, а затем опустить в нее лейку. Важно сделать так, чтобы вещество полностью покрывало налет. Через 15 минут уксус растворит загрязнения.
По информации Telegram-канала «Современная хозяйка», тереть ничего не нужно. Налет сам отвалится и останется в емкости, а лейку нужно будет просто промыть водой.