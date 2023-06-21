Кофе – враг сексуальности: в каких случаях напиток приносит огорчение

Чашечка кофе – отличное начало дня. Но если пить кофе слишком часто, можно получить сбои в работе нервной системе и как следствие – сексуальные нарушения. Об этом предупреждает врач-психотерапевт Диана Генварская.

«Из-за чрезмерного употребления кофе и энергетиков нарушается работа нервной системы, что тут же ведет к инфарктам, к инсультам, к проблемам с артериальным давлением или к сексуальной дисфункции - у человека полностью пропадает желание и интерес общаться с противоположным полом, потому что на это тоже нужна энергия», - объяснила врач.

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Добавляя себе энергии при помощи кофе, нельзя забывать о налаживании правильного питания и режима дня.