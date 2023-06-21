Чем трендовые отличаются от устаревших: такие балетки лучше выбросить — будете выглядеть посмешищем

В этом году снова стали актуальны балетки. Теперь босоножки и лодочки, в которых зачастую устает ступня, можно заменить на более удобную летнюю обувь. Стилист Наташа Соломенникова рассказала, как отличить трендовые балетки от устаревших. Она отметила, что есть несколько нюансов, которые могут испортить образ, поэтому при выборе этой обуви нужно их учесть.
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По словам стилиста, не стоит выбирать балетки на танкетке. Этому варианту будет предпочтительнее небольшой каблук. Перфорация тоже не украсит обувь. Также эксперт подчеркнула, что нужно быть крайне осторожными с принтами. Яркий аляповатый рисунок только все испортит и сделает вид обуви безвкусным.
Не стоит увлекаться и украшениями. Балетки, полностью покрытые стразами, выглядят очень вычурно, а внушительная декоративная цепь может зрительно увеличить ноги, пишет сайт «Я Покупаю».