Чем трендовые отличаются от устаревших: такие балетки лучше выбросить — будете выглядеть посмешищем

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По словам стилиста, не стоит выбирать балетки на танкетке. Этому варианту будет предпочтительнее небольшой каблук. Перфорация тоже не украсит обувь. Также эксперт подчеркнула, что нужно быть крайне осторожными с принтами. Яркий аляповатый рисунок только все испортит и сделает вид обуви безвкусным.

Не стоит увлекаться и украшениями. Балетки, полностью покрытые стразами, выглядят очень вычурно, а внушительная декоративная цепь может зрительно увеличить ноги, пишет сайт «Я Покупаю».