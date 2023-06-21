5 правил выбора арбуза: чтобы не отравиться, а получить удовольствие

Ранние арбузы – это не только долгожданное удовольствие. Эти плоды могут таить в себе угрозу для здоровья. Чтобы не отравиться, нужно знать, какой арбуз на рынке или в магазине будет безопасным. Первое правило – не следует выбирать самый большой арбуз, лучше отдать предпочтение ягоде среднего размера, причем без всяких трещин и надрезов, через которые может попасть инфекция.

Второе – обратите внимание на самый зеленый плод с яркими контрастными полосками. Третье – хвостик у арбуза должен быть сухим, коричневого оттенка. Четвертое – никогда не покупайте арбузы у придорожных торговцев: они напичканы тяжелыми металлами от выхлопных газов.

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Когда, наконец, вы нашли правильный арбуз, не поленитесь его как следует вымыть, принеся домой, — лучше со специальным средством для мытья овощей и фруктов.

По материалам издания Аrgumenti.ru