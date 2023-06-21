Мы едим бананы неправильно: сенсационное открытие ученых — теряется вся польза

Оказывается, те из нас, кто тщательно убирает все волокна, прежде чем начать лакомиться бананом, поступают неправильно. В этих волокнах содержится множество питательных веществ, приносящих пользу организму. Причем в самой мякоти банана эти вещества отсутствуют.
Эксперты заявили, что бананы богаты такими веществами, как клетчатка, калий, витамин В6, витамин С, магний, марганец и антиоксиданты. Что же касается волокон – то это своеобразные «внутренние трубки», доставляющие витамины и микроэлементы в разные части плода.
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«Они, вероятно, содержат больше разнообразных видов клетчатки и структурных компонентов, необходимых для их функционирования. Из-за этого они, вероятно, будут иметь другой питательный профиль для людей», — сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на IFL Science.