Мы едим бананы неправильно: сенсационное открытие ученых — теряется вся польза

Оказывается, те из нас, кто тщательно убирает все волокна, прежде чем начать лакомиться бананом, поступают неправильно. В этих волокнах содержится множество питательных веществ, приносящих пользу организму. Причем в самой мякоти банана эти вещества отсутствуют.

Эксперты заявили, что бананы богаты такими веществами, как клетчатка, калий, витамин В6, витамин С, магний, марганец и антиоксиданты. Что же касается волокон – то это своеобразные «внутренние трубки», доставляющие витамины и микроэлементы в разные части плода.

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