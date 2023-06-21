Перестаньте выглядеть нелепо: стилист назвала пять ошибок в летнем образе — их делают все

Это приводит к тому, что все ходят в одинаковой одежде и с одинаковыми стрижками. Вторая частая ошибка — покупка модной сезонной одежды, забывая про базовые вещи. В итоге человек выглядит нелепо. А тренды устаревают за пару месяцев, и наряды вскоре уже не захочется носить. Поэтому модные вещи нужно подбирать к базе.

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Третья ошибка — копирование нарядов звезд. Однако то, что идеально смотрится на Хейли Бибер, может выглядеть крайне нелепо на обычном человеке. Их луки подбираются для красных дорожек и вечеринок, а вот в обычной жизни они порой неуместны. Стилист советует быть с этим осторожнее.

Еще одна ошибка — неудачный купальник. Порой многие считают, что эта вещь предназначена для комфортного купания, но она должна выгодно подчеркивать фигуру. Купальник следует подбирать не только по фигуре, но и по моде, чтобы на пляже смотреться превосходно.

Пятая ошибка — скупка одежды модного цвета. В этом году это пурпурно-красный оттенок Viva Magenta. Стилист подчеркнула, что тут важно чувство меры. Не стоит одеваться в такой цвет полностью, достаточно буквально одного пурпурного аксессуара, чтобы быть в тренде, пишет The Voice.