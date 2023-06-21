На ваши ногти будут заглядываться: назван самый модный цвет педикюра на лето-2023

Каждая женщина знает, что ухаживать нужно не только за лицом и волосами, но и за ногтями. Особое внимание многие уделяют рукам. Маникюр делают каждый месяц, а то и чаще. А вот летом также не стоит забывать про ногти на пальцах ног. Педикюр тоже украшает образ. Для сайта Teleprogramma.pro мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина рассказала о самых модных цветах в педикюре.
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«В педикюре уже давно никто не делает никаких дизайнов. Форма там только одна, ноготь подпиливается по росту ногтя. А вот самые актуальные цвета: красный, нюд и все яркие цвета. Это может быть фуксия — цвет, который назвал самым модным Институт Pantone.
Любительницы естественного цвета выбирают нюд и все подобные натуральные оттенки», — поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Ксения Вахменина – мастер ногтевого сервиса.
Ксения Вахменина. Фото: Teleprogramma.pro