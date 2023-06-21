На ваши ногти будут заглядываться: назван самый модный цвет педикюра на лето-2023

Каждая женщина знает, что ухаживать нужно не только за лицом и волосами, но и за ногтями. Особое внимание многие уделяют рукам. Маникюр делают каждый месяц, а то и чаще. А вот летом также не стоит забывать про ногти на пальцах ног. Педикюр тоже украшает образ. Для сайта Teleprogramma.pro мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина рассказала о самых модных цветах в педикюре.