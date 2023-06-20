Самые модные джинсы на лето-2023, которые подойдут для любой фигуры: уже сметают с полок

Одной из самых удобных вещей давно стали джинсы. Их носят на работе, на прогулке и даже в театр, сочетая с жакетом или блузкой. Однако каждый год меняется мода на фасоны. Несколько лет назад все носили скинни, а потом стала актуальна высокая посадка. Российский стилист Мария Абабкова назвала джинсы, которые будут на пике популярности нынешним летом.
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По словам эксперта, это трендовая универсальная модель подойдет для любого типа фигуры. Речь идет о широких прямых джинсах, которые идеально сочетаются с разнообразной одеждой и обувью.
Также она порекомендовала модница рассмотреть варианты джинсов клеш, которые визуально вытягивают силуэт, стройнят и удлиняют ноги. Еще одним модным вариантом стали джинсовые карго, которые вернулись к нам из нулевых, об этом пишет портал «А теперь внимание!».