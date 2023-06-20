Их место в мусорке: эти вещи летом ни в коем случае нельзя носить — выглядят ужасно и вышли из моды

По словам эксперта, юбка-колокол будет выглядеть ужасно в любом образе. Если раньше такая модель считалась милой, то теперь она уже неактуальна. Ее лучше заменить на струящиеся ткани. Джинсовая юбка по колено тоже должна оказаться в мусорке, так как нарушает пропорции тела, делая их неестественными.

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Рваные джинсы скинни теперь считаются настоящим моветоном. Стилист отметила, что можно оставить лишь модели из плотного денима, а остальные носить просто нельзя. А вот короткие джинсовые шорты эксперт советует оставить для курортов, а в городе такой наряд будет выглядеть смешно.

Балакшина попросила забыть о гипюре во всех его проявлениях. Она назвала его антитрендом, который портит любой лук, пишет MarieClaire.

Аксессуары тоже нужно выбирать с умом. Зеркальные солнцезащитные очки, серьги-кисточки, овальная поясная сумка — давно устарели. Также стилист уверена, что необходимо отказаться от капроновых носков и колготок, так как в них летом жарко.

От коротких приталенных джинсовок тоже необходимо отказаться. Минимальное несоответствие модели фигуре грозит тем, что образ будет провальным.