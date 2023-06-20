Кусочек сахар, приложенный к руке, станет спасением: «скорая помощь» на даче

Сахар – не только вкусное добавление к кофе и чаю, но и «скорая помощь» на даче. Он прекрасно помогает от пчелиных и осиных укусов. Если вас ужалило насекомое, а рядом нет медицинского учреждения, нужно как можно быстрее приложить к пострадавшему месту слегка смоченный водой кусочек сахара: он благополучно вытянет весь яд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Еще один вариант – приложить к месту укуса дольку чеснока, разрезанную луковицу или разрезанный помидор. Это поможет снять отек и облегчит боль.

По материалам издания vnimanie.pro и ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»