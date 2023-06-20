Так одеваются только пенсионерки: три главные ошибки, которые мгновенно старят любую женщину

Первым в списке оказались деловые костюмы. Они идеальны для офиса, но нужно правильно подбирать фасон. Стилисты отмечают, что не надо покупать приталенный короткий жакет с брюками по щиколотку или юбками миди по колено. Такие наряды уже устарели и будут прибавлять лет.

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Также лучше отказаться от грубого кружева с синтетическим подкладом, так как это выглядит безвкусно. Вместо этого стоит выбрать шифоновую блузу, под которую можно надеть топик.

Еще одно частой ошибкой является сумка под цвет туфель. Сейчас так уже не делают. Модницы по всему миру избегают «комплектов». Поэтому такие детали выдают женщину в возрасте и делают лук нелепым, сообщает The Voice.