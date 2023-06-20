Фасоль мгновенно сварится без замачивания: хитрость с холодной водой и маслом

Если вам надо быстро сварить фасоль, но времени на замачивание нет, выручит маленькая хитрость. Промойте бобы, залейте их водой и поставьте кастрюлю на плиту. Дождитесь момента закипания. Теперь надо влить в емкость полстакана холодной воды и дать фасоли закипеть еще раз.

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Снова полстакана холодной воды – всего этот маневр следует повторить три раза. Теперь влейте в кастрюлю пару ложек растительного масла. И не торопитесь солить – это надо сделать в самом конце варки. При таких условиях фасоль сварится не больше чем за полчаса, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на YouTube-канале «Все вкусно».