Шикарный курорт теперь дешевле Турции: о выгодных предложениях рассказывает туроператор

Россияне давно привыкли отдыхать на турецких курортах, но нынешним летом, похоже, многим придется искать альтернативу: стоимость туров в Турцию резко увеличилась. Руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON Надежда Тарбаева уверяет, что для огорчений нет причин, ведь можно отправиться и в другие интересные места.

«Цены на Турцию в этом году действительно вынуждают к поиску альтернатив, и они есть. Как бы удивительно это ни звучало, но ею могут стать, например, Мальдивы. Лето считается низким сезоном на островах, и, хотя погода располагает к отличному отдыху, а дожди если и случаются, то кратковременные, но по традиции именно на лето мальдивские отели выпускают крайне выгодные спецпредложения. Это и скидки до 30-40%, и апгрейды номеров, бесплатное проживание и питание до двух детей младше 12 лет», — цитирует специалиста издание «РИА ФАН».

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Кроме того, можно сравнительно недорого отдохнуть в Таиланде (до 200 тыс. с прямым перелетом на Пхукет на неделю на двоих в отеле 4-5*) или Шри-Ланке. Надежда Тарбаева рекомендует российским туристам и Грецию: