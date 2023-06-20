Опасность летнего солнцестояния: как уберечь себя от плохого – советуют эксперты

21 июня – день летнего солнцестояния. Это, с одной стороны, очень благоприятная дата – многие люди ощущают прилив энергии, но на многих этот день воздействует весьма негативно, к чему нужно быть готовым. Об этом предупредила психолог Екатерина Лунькова.

«Наверное, все замечали, что увеличение светового дня влияет на работоспособность, длину сна, качество настроения. Ритм жизни более продуктивный весной и летом, в особенности там, где Солнце – редкое явление на небосклоне. Но не обходится и без негативных нот. Люди с психоневрологическими расстройствами часто испытывают усиление неприятной симптоматики и обращаются к специалистам, чтобы избежать рецидивов», - приводит слова эксперта издание «МК».

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По словам астролога, шамана и писателя Карагая, в этот день хорошо провести обряд Сан Салыр – он занимает всю ночь перед Солнцестоянием.

«Нужно разжечь обрядовый костер, собраться вокруг него с друзьями, делиться мыслями, беседовать, философствовать. Можно без друзей – говорите с огнем… Если нет возможности разжечь костер, зажгите дома несколько свечей. И проведите ночь от последнего до первого солнечного луча в духовном труде.

Как только засветится кромка горизонта, готовимся к новому обряду. Реанимируем костер, который горел всю ночь, и проводим обрядовое камлание. Просим благословения духов на благосостояние, открытие белой дороги и на встречу нового Солнца. С первыми лучами останавливаемся: мы молодцы, новое Солнце родилось, и теперь нам важно напитаться его энергией», - такую рекомендацию дает шаман.