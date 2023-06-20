Подойдут для любого возраста: стилист назвала шесть платьев, которые стали главными хитами лета-2023

С наступлением жары хочется носить более открытые наряды, но при этом выглядеть элегантно и стильно. Летом на первый план выходят платья. Этот предмет гардероба способен сделать любой лук более женственным. Для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие платья в тренде в этом сезоне и на что обратить внимание, покупая эту вещь.
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«Платья, как предмет гардероба, набирают все больше популярности. Если в прошлые сезоны девушки надевали платья исключительно на какие-то романтические мероприятия, то сегодня это мастхэв в вашем гардеробе. Платья имеют право быть на работе, на романтических свиданиях и на прогулках по городу, в отпуске. В этом сезоне все дизайнеры предлагают обратить внимание на платья.
На первом месте – в моду входят гипер-романтичные платья. Это платья с рюшами, воланами, в мягком розовом цвете, гипюровые, с кружевом, в объемными рукавами, пышными манжетами, жабо, фигурными воротниками или с выразительным декольте. Стилисты не ограничивают возрастные категории. такие платья уместны и на молоденьких и на дамах постарше.
Второй вариант – платья с различными разрезами, шлицами. Причем, разрезы могут нетрадиционные. Это могут быть разрезы по линии талии, по линии бюста, а также асимметричные разрезы. Такие платья дают ощущение чувственности, привлекательности и немножечко элегантности. Выглядят они достаточно смело. Такие платья могут быть уместны на вечеринках, городских мероприятиях, так как позволяют создать дерзкий образ.
Также платья-комбинации в тренде. Такие наряды на все времена, под все возрастные категории и на все мероприятия. Вы можете это платье носить самостоятельно, если речь идет о летней вечеринке. Также его можно надеть такое платье с жакетом и появится в офисе или сочетать с мягким кардиганом, чтобы пойти с друзьями в кафе. Надеть это платье можно также с рубашкой в мужском стиле, чтобы пойти на шопинг, или украсить болеро, тогда получится романтичный лук.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Обратите внимание на длину платья! В этом сезоне будут актуальны максимальные мини в стиле 2000-х или наоборот — платья в пол. Если вам совесть не позволяет оголять ножки или вы их прячете от посторонних, то выбираем платья максимальной длинны. Это могут быть платья-футляры, прилегающие к фигуре, так и такие объемные балахоны, в виде восточных туник. Обычно они из легкой летящей ткани.
Еще горячие хиты лета — фактуры. Горячими пирожками этого сезона стали блестящие ткани. Стилисты предлагают платья носить не только на вечер, но и днем. Их можно миксовать с другими предметами гардероба. Например, сочетание блестящего платья и косухи — дерзко и свежо.
Также в моде кожаные платья. Это могут быть даже вечерние платья, декольтированные. Кожа может быть натуральной или искусственной. В моде даже цветная кожа. В этом сезоне платья — маст-хэв. Вам без него не обойтись, если вы хотите слыть модницей», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro