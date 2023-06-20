Подойдут для любого возраста: стилист назвала шесть платьев, которые стали главными хитами лета-2023

Обратите внимание на длину платья! В этом сезоне будут актуальны максимальные мини в стиле 2000-х или наоборот — платья в пол. Если вам совесть не позволяет оголять ножки или вы их прячете от посторонних, то выбираем платья максимальной длинны. Это могут быть платья-футляры, прилегающие к фигуре, так и такие объемные балахоны, в виде восточных туник. Обычно они из легкой летящей ткани.

Еще горячие хиты лета — фактуры. Горячими пирожками этого сезона стали блестящие ткани. Стилисты предлагают платья носить не только на вечер, но и днем. Их можно миксовать с другими предметами гардероба. Например, сочетание блестящего платья и косухи — дерзко и свежо.

Также в моде кожаные платья. Это могут быть даже вечерние платья, декольтированные. Кожа может быть натуральной или искусственной. В моде даже цветная кожа. В этом сезоне платья — маст-хэв. Вам без него не обойтись, если вы хотите слыть модницей», – высказалась эксперт.