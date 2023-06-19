Это самые модные наряды на лето: дизайнер Аника Керимова раскрыла, какая одежда должна быть у каждой девушки

Каждая девушка хочет выглядеть модно и современно. Дизайнер Аника Керимова решила рассказать, какая одежда в тренде в этом сезоне. Она перечислила самые главные хиты лета 2023, которые точно стоит купить.
По словам дизайнера, можно смело взять на теплую погоду сарафан макси в пол из легкой струящейся ткани, например, из льна. Она отметила, что такой сарафан вытягивает силуэт и делает лук более женственным. А сочетать наряд Анна рекомендует с босоножками на каблуке «рюмочка», который считается писком моды.
Еще Керимова предложила пополнить гардероб однотонной шелковой юбкой. Она прекрасно сочетается с топами, яркими футболками и блузами с цветочными принтами.
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Также на лето можно купить брючный комбинезон из трикотажного шелка. Они тоже обладают свойством вытягивать силуэт и визуально стройнить. Модели с легким клешем особенно актуальны в этом сезоне.
Анна добавила, что не выходят из моды костюмы в пижамном стиле. В них комфортно даже в жаркую погоду. Дизайнер посоветовала выбирать яркие расцветки и дикие принты, чтобы выглядеть по-настоящему трендово, пишет WomanHit.