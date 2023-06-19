Самая модная и удобная обувь лета-2023: стилист раскрыла, с чем нужно носить сандалии с завязками — подойдут всем

Каждый год мода диктует новые веяния. Этим летом особенно популярны стали сандалии на завязках. Они не только очень комфортные, но и украшают образ, придавая ему изюминку. Стилист Любовь Верясова назвала их самой модной обувью лета 2023 года. Она также рассказала, с чем их лучше носить, чтобы быть в центре внимания.
По словам эксперта, купить такие босоножки стоит каждой женщине, вне зависимости от возраста. При этом важно знать, что для такой обуви просто необходимо позаботиться и сделать красивый педикюр.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сочетайте с летними платьями из легкой ткани, брюками палаццо, с джинсами клеш или прямого кроя. Также прекрасно будут сочетаться с юбками миди и макси из денима, которые на пике популярности в этом сезоне», — рассказала стилист в беседе с сайтом «Городовой».