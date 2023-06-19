Самая модная и удобная обувь лета-2023: стилист раскрыла, с чем нужно носить сандалии с завязками — подойдут всем

По словам эксперта, купить такие босоножки стоит каждой женщине, вне зависимости от возраста. При этом важно знать, что для такой обуви просто необходимо позаботиться и сделать красивый педикюр.

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