Сразу минус 10 килограммов: такие узоры и фасоны платьев скрывают недостатки любой фигуры

Для начала стилисты рекомендуют обратить внимание на вертикальные линии. Это один из самых верных способов выглядеть стройнее. Платья с вертикальными полосками подойдут женщинам с формами. Только они должны быть не слишком акцентными и широкими.

Еще одним удобным вариантом станут платья на запах. Эксперты признаются, что француженки особенно любят такой фасон. Лучше выбрать длину немного выше колена и добавить лодочки телесного цвета, это прибавит визуально рост и вытянет силуэт. Ноги будут казаться особенно длинными.

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Платье с V-образным вырезом тоже в тренде. За счет декольте вытягивается силуэт. Шея смотрится более длинной, а объемы в области плечей и груди визуально уменьшаются. А вот горловина в форме «галочки» сделает более узким лицо, что также визуально заметно стройнит.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на платье с акцентом на талии. Оно также помогает выгялдеть более стройной. Тут даже не важна длина, так как создается эффект песочных часов.

И последним в списке оказалось платье А-силуэта. Оно станет идеальным вариантом для тех, у кого широкие бедра. Эта модель, которая расширяется от талии к низу, помогает добиться более плавных и женственных линий. Платье может быть длины мини или миди, пишет портал marie claire.