Сразу минус 10 килограммов: такие узоры и фасоны платьев скрывают недостатки любой фигуры

Летом всем хочется выглядеть максимально привлекательно. Многие отмечают, что даже если фигура не безупречна, то можно скорректировать ее. Для этого просто нужно подобрать правильные наряды. Примечательно, что тканевая драпировка и лампасы визуально могут вытянут рост и сделать бедра худее. Эксперты рассказали, какие еще платья помогут женщинам визуально скинуть 10 килограммов.
Для начала стилисты рекомендуют обратить внимание на вертикальные линии. Это один из самых верных способов выглядеть стройнее. Платья с вертикальными полосками подойдут женщинам с формами. Только они должны быть не слишком акцентными и широкими.
Еще одним удобным вариантом станут платья на запах. Эксперты признаются, что француженки особенно любят такой фасон. Лучше выбрать длину немного выше колена и добавить лодочки телесного цвета, это прибавит визуально рост и вытянет силуэт. Ноги будут казаться особенно длинными.
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Платье с V-образным вырезом тоже в тренде. За счет декольте вытягивается силуэт. Шея смотрится более длинной, а объемы в области плечей и груди визуально уменьшаются. А вот горловина в форме «галочки» сделает более узким лицо, что также визуально заметно стройнит.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на платье с акцентом на талии. Оно также помогает выгялдеть более стройной. Тут даже не важна длина, так как создается эффект песочных часов.
И последним в списке оказалось платье А-силуэта. Оно станет идеальным вариантом для тех, у кого широкие бедра. Эта модель, которая расширяется от талии к низу, помогает добиться более плавных и женственных линий. Платье может быть длины мини или миди, пишет портал marie claire.