Будите ловить восхищенные взгляды: стилист объяснила, как носить самый модный цвет 2023 года — Viva Magenta

Фото: freepik.com

Стилист призналась, что вариантов огромное количество. Наряд в этом оттенке каждый может подобрать на свой вкус.

Каждый сезон появляются новые тренды. Это включает даже цвета. В этом году на пике популярности стал розовый цвет. А компания Pantone уточнила, что самым трендовым в 2023 году считается  оттенок Viva Magenta — ярко-малиновый. Стилист Марина Герман рассказала, с чем носить наряды в этом оттенке.

Она сразу отметила, что такой активный цвет, особенно в повседневных комплектах, необходимо чем-то «успокаивать». Для этого подойдет темно-синяя джинса. Также, по ее словам, образ будет вкусно выглядеть, если сочетать более разбавленный и разбеленный оттенок с приглушенным голубым денимом. 

Герман отметила, что насыщенный оттенок Viva Magenta можно сочетать с летящими легкими комплектами, с шифоном и босоножками на тонких ремешках, которые в моде. Беспроигрышным вариантом будет сочетание с белым или серым. 

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«Рекомендую также попробовать сочетания Viva Magenta в монохроме. То есть комбинировать более насыщенные оттенки с более светлыми. Такие образы всегда привлекают внимание окружающих», — пояснила стилист.

А вот с черным лучше не сочетать, так как лук получится тяжелым. Такой вариант уместен только для красных дорожек.

«Работая с оттенком Viva Magenta, мы должны понимать одно: этот цвет необходимо немного облегчить, особенно в его насыщенном проявлении», — подчеркнула эксперт, пишет портал  «А теперь внимание!».

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