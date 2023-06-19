Будите ловить восхищенные взгляды: стилист объяснила, как носить самый модный цвет 2023 года — Viva Magenta

Каждый сезон появляются новые тренды. Это включает даже цвета. В этом году на пике популярности стал розовый цвет. А компания Pantone уточнила, что самым трендовым в 2023 году считается оттенок Viva Magenta — ярко-малиновый. Стилист Марина Герман рассказала, с чем носить наряды в этом оттенке.

Она сразу отметила, что такой активный цвет, особенно в повседневных комплектах, необходимо чем-то «успокаивать». Для этого подойдет темно-синяя джинса. Также, по ее словам, образ будет вкусно выглядеть, если сочетать более разбавленный и разбеленный оттенок с приглушенным голубым денимом.