Эта хитрость выручает стилистов: раскрыты три способа, как замаскировать выпирающий живот с помощью нарядов

После зимы порой даже стройным девушкам приходится скрывать выпирающий животик. Эта часть тела считается одной из самых привлекательных у женщин, но многие скрывают его. На этот раз стилисты рассказали, как скрыть выпирающий живот с помощью нарядов. Эксперты назвали три простых способа, которые помогут выглядеть стройнее.
И главный прием в стиле: одежда с завышенной талией. Хорошим вариантом станут брюки-палаццо, прямые джинсы, юбки А-силуэта, юбки с запахом или асимметричные модели. Однако предпочтительнее, чтобы они были сшиты из плотных материалов.
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Еще одной хитростью являются контрастные акценты. Они помогут отвлечь внимание от проблемных зон. Это могут быть сумки, жакеты, обувь и даже макияж.
Стилисты назвали беспроигрышным вариантом для женщин с животиком платья свободного кроя. Этот наряд не только актуальный, но и скрывает проблемные зоны, даже полные ноги, пишет woman.