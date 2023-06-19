Эта хитрость выручает стилистов: раскрыты три способа, как замаскировать выпирающий живот с помощью нарядов

И главный прием в стиле: одежда с завышенной талией. Хорошим вариантом станут брюки-палаццо, прямые джинсы, юбки А-силуэта, юбки с запахом или асимметричные модели. Однако предпочтительнее, чтобы они были сшиты из плотных материалов.

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Еще одной хитростью являются контрастные акценты. Они помогут отвлечь внимание от проблемных зон. Это могут быть сумки, жакеты, обувь и даже макияж.

Стилисты назвали беспроигрышным вариантом для женщин с животиком платья свободного кроя. Этот наряд не только актуальный, но и скрывает проблемные зоны, даже полные ноги, пишет woman.