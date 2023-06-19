Зачем посыпать клубнику солью: это произведет неожиданный и приятный эффект

Когда попадается не очень сладкая клубника – многие стараются улучшить ее вкус, посыпав сахаром. Это кажется логичным, но на самом деле посыпать ягоду следует вовсе не сахаром, а… солью. В этом случае вкусовые рецепторы, расположенные на языке, ярче выявят сладость клубники: такая способность у них имеется, именно соль способствует раскрытию сладости в ягодах.

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Если слегка присыпать клубнику солью, а потом попробовать ее надкусить, - станет понятно, что от кислинки не осталось и следа, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на YouTube-канал «Доброе. Светлое. Полезное».