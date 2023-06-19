Выберите другой наряд: почему нельзя летать в самолете в джинсах

Путешествовать в самолете, конечно, удобнее всего в джинсах и кроссовках. Но есть одна хитрость, которой делятся опытные путешественники: лучше все-таки выбирать для самолета более строгий и дорогой наряд. Например – классические брюки для мужчин, брючный костюм или платье для женщин.

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Дело в том, что так сильно повышаются ваши шансы пересесть из эконом-класса в бизнес-класс: борт-проводницы могут, глядя на солидного джентльмена или деловую леди, решить, что вы оказались в «экономе» по чистой случайности, и предложить вам пересесть на более удобные места, - если они будут в самолете, конечно. По материалам изданий vnimanie.pro и tonkosti.ru.