Россияне получат дополнительный выходной

В ближайшее время россиян ждет постановление о праздничных днях в 2024 году: его опубликуют совсем скоро. Согласно этому документу, первомайские праздники удлинятся, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Планируется, что к 1 мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд», - приводит слова главы ведомства телеканал «360».

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Новогодние праздники останутся такими же продолжительными, как и прежде: первый рабочий день наступит 8 января. Котяков объяснил: несмотря на призывы сократить новогодние каникулы, в министерстве не считают это необходимым: нужно дать людям отдых и не разрушать сложившуюся традицию.