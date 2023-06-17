Идеальные наряды, в которых удобнее всего выехать на природу — станете самой модной на пикнике

Эксперт назвала несколько правил, которые точно помогут в этом вопросе.

«Не стоит надевать вечерние наряды и офисные костюмы на природу. На пикнике в парке вам больше будет комфортно в свободном casual, практичном sport chik, и неформальном street. На отдыхе хочется чувствовать себя уверенно и непринужденно, поэтому рекомендую отказаться от неудобных фасонов, ограничивающих свободу движений, "мини", согласитесь, вам ни к чему. Это не означает, что нужно натянуть на себя видавшие виды джинсы и полинявший свитер. Выберете что-то красивое, но при этом свободное», – пояснила стилист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она также подчеркнула, что наряды должны быть из качественного материала, чтобы кожа дышала, иначе будет некомфортно. Девушка можно облачаться в платья на пикник, но избегать обтягивающих моделей, предпочитая более свободные. Такие платья отлично сочетаются с трендами этого сезона — балетками и тканевыми кедами.

Еще одним беспроигрышным вариантом станут джинсы, которые можно надеть с футболкой, топом или свитером, в зависимости от погоды. А вот шорты стилист рекомендует выбирать из хлопка или трикотажа. Их можно сочетать с футболкой, рубашкой или спортивной туникой. Не забывайте про такую удобную вещь, как комбинезон.

А дополнить образ можно солнцезащитными очками, косынкой или банданой, а также рюкзаком, в который можно сложить нужные вещи, пишет портал «А теперь внимание!».