Японские домохозяйки раскрыли секрет: кухонные полотенца даже после сотой стирки будут как новые

Так, японки предпочитают для смягчения разводить столовый уксус (200 мл) жидкости на 10 литров воды. Этот раствор выливается в тазик или в отсек для кондиционера, если стирать полотенца придется в машинке.

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Также матерые хозяйки отмечают, что стирать полотенца с другой одеждой не стоит, так как молнии и пуговицы рвут нитки на вещах. Это быстро изнашивает ткань. А если закинуть в барабан стиральной машины обычный резиновый шарик с шипами, то это позволит ворс на махровых полотенцах сделать более мягким и избавить от скатывания.

Еще они рекомендуют не использовать автоматический режим отжима и сушки в машинке, так как это постепенно «убивает» полотенца. Их нужно отживать вручную и сушить по старинке на веревке, пишет techinsider.