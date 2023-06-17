Пенсионерки тоже в восторге: эти цвета выглядят роскошно и на пике моды в 2023 году

В списке трендовыв цветов оказался зеленый. По словам экспертов он добавляет образу гармонии и баланса, а также сделать его более легким, подчеркивает MarieClaire. Многие звезды уже полюбили цвет сочной травы, например, Ксения Бородина.

Также летом также летом всегда актуальны оранжевые оттенки. Наряд такого цвета освежает образ и визуально молодит. А если он вам совсем не нравится, то альтернативой послужит желтый.

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Всегда необычно смотрится фиолетовый цвет. Он добавляет шика женщинам любого возраста, а также способен добавить образу загадочности. В этом году в топе розовый цвет, так как выходит фильм Барби. Этот оттенок в своем гардеробе может использовать любая дама, так как он сделает ее еще женственнее.