Пенсионерки тоже в восторге: эти цвета выглядят роскошно и на пике моды в 2023 году

Летом всегда хочется выглядеть по-особенному. Стоит не только особое внимание уделять типо ткани, фасону, но и цвету. Эксперты рассказали, какие оттенки особенно актуальны в этом сезоне. Они выделили четыре основных оттенка, которые приводят всех в восторг.
Первым оказался цвет, который стоит примерить на себя – красный. Он всегда привлекает внимания, поэтому носить его нужно там, где необходимо проявить себя. Это хороший выбор для свидания или тусовки. Также синий не нужно списывать со счетов. Оттенки вроде ультрамарина способны подчеркнуть индивидуальность человека.
В списке трендовыв цветов оказался зеленый. По словам экспертов он добавляет образу гармонии и баланса, а также сделать его более легким, подчеркивает MarieClaire. Многие звезды уже полюбили цвет сочной травы, например, Ксения Бородина.
Также летом также летом всегда актуальны оранжевые оттенки. Наряд такого цвета освежает образ и визуально молодит. А если он вам совсем не нравится, то альтернативой послужит желтый.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Всегда необычно смотрится фиолетовый цвет. Он добавляет шика женщинам любого возраста, а также способен добавить образу загадочности. В этом году в топе розовый цвет, так как выходит фильм Барби. Этот оттенок в своем гардеробе может использовать любая дама, так как он сделает ее еще женственнее.