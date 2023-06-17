Подходят всем и скрывают недостатки: такие брюки - идеальный вариант на лето, уже сметают с полок

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Но при этом также важно правильно подобрать фасон. По словам экспертов, чтобы он подошел под любой рост, вес и возраст, лучше выбрать прямые брюки на высокой талии. Также беспроигрышным вариантом станут брюки палаццо.

Стилисты отмечают, что от брюк с декором и принтами лучше отказаться, так как они визуально могут испортить весь вид, например, яркие акценты могут ненароком визуально расширить низ, сообщает Grazia.