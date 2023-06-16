5 главных недостатков мужчин и как с ними бороться: мнение экспертов

Психологи перечислили 5 основных недостатков, свойственных, как принято считать, мужчинам, и объяснили, как с ними бороться. Первый «типично мужской» недостаток – эгоизм. На самом деле им отличаются и мужчины, и женщины.
«Такие черты характера, как эгоизм, вранье (особенно чтобы уйти от скандалов) взращиваются в ответ на родительское давление или же гиперлюбовь и всеобщее обожание ребенка», – отметил психолог Павел Раков.
Второй – излишняя молчаливость. Если при этом пропала романтичность, которая была в отношениях прежде, то «второй половинке» стоит задуматься. Третий – грубость. Если мужчина не обращает внимания на то, что грубые шутки неприятны его партнерше, то налицо признаки манипуляции и обесценивания.
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Четвертый – бытовая беспомощность. Но, если правильно мотивировать мужчину, он без труда сможет овладеть навыками ведения домашнего хозяйства. Пятый – чрезмерный педантизм.
«Если мужчина педант, возможно, за этим кроется желание «заслужить любовь» через собственную правильность. Или мир кажется небезопасным, если он неупорядочен. Возможно, речь идет о жестких требованиях в детстве, которые теперь мужчина предъявляет к себе и окружающим», – объяснила изданию «РИАМО» психолог Дарья Яушева.