5 главных недостатков мужчин и как с ними бороться: мнение экспертов

Психологи перечислили 5 основных недостатков, свойственных, как принято считать, мужчинам, и объяснили, как с ними бороться. Первый «типично мужской» недостаток – эгоизм. На самом деле им отличаются и мужчины, и женщины.

«Такие черты характера, как эгоизм, вранье (особенно чтобы уйти от скандалов) взращиваются в ответ на родительское давление или же гиперлюбовь и всеобщее обожание ребенка», – отметил психолог Павел Раков.

Второй – излишняя молчаливость. Если при этом пропала романтичность, которая была в отношениях прежде, то «второй половинке» стоит задуматься. Третий – грубость. Если мужчина не обращает внимания на то, что грубые шутки неприятны его партнерше, то налицо признаки манипуляции и обесценивания.

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Четвертый – бытовая беспомощность. Но, если правильно мотивировать мужчину, он без труда сможет овладеть навыками ведения домашнего хозяйства. Пятый – чрезмерный педантизм.